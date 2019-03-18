بغداد 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالتعديلات المقترحة على قانون الجنسية العراقي المثير للجدل، والمعروض على مجلس النواب العراقي, مبرزة الآراء التي تؤكد مخاطره الأمنية والاقتصادية على العراق في حالة إقراره.وتابعت قرار الحكومة إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات, مبينة الآراء المؤيدة والرافضة لهذا القرار، من منطلق تأثيراته السلبية أو الإيجابية المستقبلية على البرنامج الحكومي في مجال مكافحة الفساد والفاسدين.ورأت صحف الاثنين، أن مكافحة الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية أكثر من إجراءات وقرارات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.ولقتت إلى الدعوات إلى إيجاد آليات تحكم وتنظم عمل جميع المؤسسات الرقابية، والتعامل مع مؤسسات مكافحة الفساد وفق رؤية مهنية.وتطرقت صحف العراق، إلى الجريمة الإرهابية العنصرية، التي تعرض لها المصلون المسلمون الأبرياء في مسجدين بنيوزيلندا، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، مشددة على ضرورة الوقوف بحزم تجاه دعوات الكراهية في العالم أجمع, محذرة من انعكاسات هذه الدعوات العنصرية على أوضاع المهاجرين المسلمين في الدول الغربية على وجه الخصوص.// انتهى //12:07ت م0051