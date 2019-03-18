الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأقيمت أمس ضمن برنامج المجلس الثقافي المصاحب لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019 أمسية شعرية، قدمها عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية جاسم الصحيح، وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام الدكتور فواز اللعبون، والشاعر محمد الحربي، ورئيس أسرة الأدباء والكتاب في البحرين إبراهيم أبو هندي.يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، ينظم حزمة من الفعاليات المصاحبة للمعرض، منها : الجلسات الثقافية المختلفة من ندوات ومحاضرات، وأمسيات شعرية، و" ساعة كتاب" .// انتهى //12:20ت م0056