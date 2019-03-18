الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واساستضافت العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الثالث للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس، وذلك على مدار يومين بمقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع سبل وآليات تعزيز التعاون الفني المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال دعم التبادل التجاري والتعاون الفني في أنشطة التقييس والجودة المختلفة.وترأس اجتماعات اللجنة الفنية من الجانب السعودي معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي, وشارك في الاجتماع عدد من نوابالمحافظ ومسؤولي الهيئة في قطاعات المطابقة والمواصفات والمختبرات والجودة، فيما شارك من الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المهندس أشرف عفيفي ، والمهندس إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية، وعدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنيّة .وتأتي تلك الاجتماعات استكمالاً لتنفيذ توصيات الدورة السادسة عشر للجنة السعودية المصرية المشتركة التي أقيمت في مايو 2018م وترأسها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, ومن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل, حيث شهدت تلك الاجتماعات تأكيد الجانبين على ضرورة المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات المواصفات والجودة بين البلدين.// انتهى //13:31ت م0078