جدة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسيُطلق معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , الدكتور خليل بن مصلح الثقفي , الخميس القادم , عددا من الفعاليات في مختلف مناطق المملكة احتفاء بمناسبة أسبوع البيئة السعودي 2019 الذي يقام هذا العام تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".وأوضح نائب الرئيس العام للهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري , أن الفعاليات تأتي بهدف تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع , وذلك عبر استهدافها لكافة شرائح المجتمع من خلال إقامة معارض بيئية ومسابقات شعرية وحملات بيئية متنوعة في جميع فروعها بالمملكة.وأشار الأنصاري إلى أن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع البيئة إلى حث المؤسسات والجهات التطوعية ، وكافة شرائح المجتمع ، للمساهمة في حماية البيئة ، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة ، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .يُذكر أن أسبوع البيئة الذي يصادف سنوياً أول أسبوع من فصل الربيع ، يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع ، وتحفيز عادات وسلوكيات حميدة تشجع على حماية البيئة ورعايتها والمحافظة عليها للأجيال القادمة.// انتهى //13:34ت م0081