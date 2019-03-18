نجران 11 رجب 1440هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسنفذت الجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ، أمس دورة بعنوان "تطوير الذات" لمنسوبي شرطة منطقة نجران وذلك بمقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وهدفت الدورة بشكل عام إلى إكساب وتنمية معارف المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة للتعرف على الذات والقدرة على بلورة رؤيا ورسالة واضحة على المستوى الشخصي والعائلي والاجتماعي والمؤسسي.وتمثلت الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي في تقدير وتحفيز الذات والتفكير الإيجابي والتنظيم وإدارة الذات، وتوضيح المهارات الأساسية السبع لإدارة الذات، وكذلك استراتيجيات معاملة الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة الى الاسترخاء، وإدارة الضغوط والسيطرة على القلق والانشغال وفهم دوافع الألم.كما هدفت الدورة إلى كيفية النجاة من الاكتئاب والتغلب على العادات السيئة، إلى جانب تحسين العلاقات مع الذات ومع الآخرين.//انتهى//13:35ت م0082