الصياهد 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واستتواصل فعاليات الألعاب الذهنية التراثية ضمن أولمبياد الألعاب البدوية الذي تحتضنه الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في تظاهرة رياضية تراثية يحتضنها الشرق الأوسط لأول مرة.وشهدت منافسات اليوم استكمال مباريات الألعاب الذهنية التراثية مثل لعبة (تغيز قرغول)، التي تعود أصولها لقيرغيزستان، ولعبة (أفاريل) الشهيرة في القارة الإفريقية وسط مشاركة العشرات من اللاعبين من مختلف قارات العالم، يتنافسون حالياً في تصفيات البطولة الأولية في أجواء حماسية تشهدها الخيام التراثية المخصصة للعبة.وتقام الألعاب الذهنية التراثية وسط خيام آسيوية تراثية يجلس فيها اللاعبون بطرق تقليدية على الأرض وأمام كل لاعب علم دولته، وتتوسط طاولة اللعب ساعة إيقاف لحساب زمن اللعبة.يذكر أن أولمبياد الألعاب البدوية الذي دشن ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشهد مشاركة أكثر من 75 دولة و 2300 مشارك في فعالية تحتضنها المملكة ضمن فعاليات التراث العالمي في المهرجان، وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط.// انتهى //13:36ت م0084