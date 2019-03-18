بروكسل 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسوقع انفجار تحت مركبة وسط مدينة انتويربن في بلجيكا، صباح اليوم، حسبما أفادت الشرطة البلجيكية.وقال مسؤولو إنفاذ القانون: "إن رجال الإطفاء اضطروا للتدخل بسبب تسرب الوقود على إحدى السيارات التالفة، وإن الأضرار التي لحقت بالمناطق المحيطة كانت محدودة".وأضافوا، اكتشفت الشرطة عبوة ناسفة ثانية في الموقع، تم التحكم فيها، وأغلقت الشوارع المحيطة. كما جرى تنفيذ عدة اعتقالات تتعلق بالواقعة.// انتهى //13:45ت م0085