لندن 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسصعد سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم، بدعم من التراجع الذي طرأ على الدولار الأمريكي، في ظل وجود بيانات سلبية من الولايات المتحدة، ترجح فرص أن يشير (البنك المركزي الأمريكي) إلى تبنى موقف يميل إلى تيسير السياسة النقدية في اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1303.92 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1303.80 دولار للأونصة. ومن المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.4% إلى 15.33 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 832.25 دولار للأونصة.// انتهى //13:51ت م0088