صامطة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واستبدأ غداً فعاليات برنامج "الأمن الفكري" الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بمحافظة صامطة, ذلك بقاعة كلية التقنية بالمحافظة.ويتضمن البرنامج أربع محاضرات دعوية الأولى بعنوان "مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه" ، ويلقيها محمد بن زيد المدخلي , والثانية تحت عنوان "أسباب الإنحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج) ويلقيها عبدالله بن محمد النجمي , والثالثة حول "كشف طرق وأساليب وشبهات الفئات المنحرفة في احتلال الشباب وذكر نماذج وصور منها" يلقيها الدكتور أحمد بن علي الزريعي ، والرابعة بعنوان "أثر رسالة المسجد في تحقيق الأمن الفكري وحفظه للأمن وحفظ القيم الأخلاقية" ويلقيها محمد بن صغير عكور.// انتهى //13:51ت م0089