جدة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأصدر معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتطوير عمل البلديات الفرعية ، برئاسة نائب الأمين للمشروعات والبيئة المهندس علي بن محمد القرني ، وتكليف وكيل الخدمات المهندس عائض بن علي الزهراني نائباً لرئيس اللجنة ، وعضوًا ضمن تسعة أعضاء يتولون تقييم الوضع الحالي للبلديات ، من حيث الموارد البشرية والأنظمة التقنية والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات البلدية.وتهدف اللجنة إلى توحيد الإجراءات بين البلديات الفرعية في التعاملات كافة ، والتحقق من صحة تطبيقها ، إضافة إلى أتمتة جميع التعاملات البلدية واستحداث آليات حديثة للرقابة الميدانية ، ومتابعة توثيق أعمال وإجراءات البلديات وتطوير مواردها البشرية ، فيما تعقد لجنة التطوير اجتماعها مرتين في الشهر وعند الحاجة وترفع توصياتها للمجلس التنسيقي شهريًا.وفي ذات السياق, عقدت اللجنة اليوم بمسرح الأمانة ، بحضور نائب الأمين للمشروعات والبيئة ، ووكيل الخدمات ، لقاءً ضم مشرفي ورؤساء البلديات الفرعية ، ومديري المراقبة في الفروع ، بمشاركة عدد من مديري الإدارات المعنية.واستعرضت الإدارة العامة للرقابة البيئية خلال اللقاء نتائج مشروع "مسح وتخطيط الأحياء في سبيل تحسين المشهد الحضاري للمدينة" خلال الـ 60 يومًا الماضية ، كما شمل العرض رصد أبرز المعوقات والاحتياجات ونسب الإنجاز.من جهته ناقش وكيل الأمين للخدمات المهندس عائض الزهراني مع رؤساء البلديات ومديري المراقبة ، خطط الأعمال البلدية وآلية إغلاق البلاغات ، مشددًا على أهمية تكثيف الرقابة الغذائية وتفعيل اللوائح ، وعدم التهاون في كل ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة ، موجهًا بمضاعفة الجهود في أعمال رقابة المباني ، مؤكدًا ضرورة الموازنة بين جميع المهام الموكلة إلى البلديات وإعطاءها أهمية عالية.من جانبه أضاف المهندس علي القرني أن توجيهات معالي الأمين للبلديات مبنية على تعزيز الشفافية والنظام والوضوح مع المواطنين ، مؤكدًا ضرورة تفعيل الصلاحيات المعطاة للرؤساء للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في الأحياء ، بما في ذلك تفعيل أوامر العمل للمقاولين, موجهًا برفع تقارير بأوامر العمل المفتوحة في نطاق كل بلدية بالتنسيق مع الإدارات المعنية ، إضافة إلى رصد جميع المباني تحت الإنشاء واتخاذ الاجراءات النظامية حيالها.وطلب القرني من البلديات حصر جميع المشروعات القائمة والمستقبلية في نطاقها ، والحصول على معلوماتها التفصيلية من الإدارات المختصة والرفع بالاحتياجات لكل نطاق.يذكر أن معالي أمين محافظة جدة أصدر في وقت سابق قرارًا بتفويض عدد من الصلاحيات الإدارية لرؤساء البلديات الفرعية ومشرفي البلديات ، وذلك في إطار تعزيز دور البلديات وتمكينها من أداء وإنجاز أعمالها ، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.// انتهى //15:21ت م0160