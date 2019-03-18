الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسانطلق اليوم "مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030"؛ تحت رعاية معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان الحمدان؛ الذي ينظمه معهد الإدارة العامة اليوم في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض , بمشاركة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" الراعي الرئيسي .وبيّن المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" إبراهيم نياز، أن الحدث يأتي لإبراز دور تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، إضافة إلى استعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام.وذكر المهندس نياز في تصريح صحفي أن المركز أسهم بتنظيم حلقة نقاش بعنوان "قياس وإدارة الأداء ودورهما في تحقيق رؤية المملكة 2030" بمشاركة قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة والاستثمارهشام بن محمد الحسون وإدريس جالا الرئيس التنفيذي لمركز PEMANDU President and CEO of PEMANDU Associates وفرانسيس مود الرئيس التنفيذي لشركة FMAP، ويدير حلقة النقاش الدكتور إبراهيم عبد المحسن البديوي مستشار وزير التعليم للتخطيط الاستراتيجي.وتدور محاور الحلقة حول واقع قياس أداء الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات برامج ومبادرات الرؤية لدى الأجهزة الحكومية، ومراجعة وتحسين الأداء الحكومي عن طريق قياس الأداء، وتحديد وتحليل المخاطر والصعوبات التي تواجه الأجهزة الحكومية في مسيرتها لتحقيق أهدافها، ومناقشة الحلول المناسبة لتجاوزها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة الحكومية، وتعزيز قدراتها في هذا المجال، ودور المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في دعم الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها في برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.كما سيقدم المدير التنفيذي المكلف لعمليات قياس الأداء بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" بدر المنديل ورشة عمل تتناول الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية، وتهدف إلى تعريف المشاركين على مؤشرات الأداء الرئيسية وكيفية عملها، وكيفية تطوير مؤشرات أداء رئيسية عملية وهادفة، وضمان نجاح تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية وإدارتها، وإدارة الأداء في الهيئات الحكومية في سياق رؤية 2030.وتستهدف الورشة المسؤولين عن جمع وقياس البيانات بالإضافة إلى المسؤولين عن إعداد التقارير وتحليلها، وسوف تتناول خمسة محاور هي: - "أهمية مؤشرات الأداء الرئيسية وادارة الاداء، وفهم السياق الاستراتيجي، وتعريف مؤشرات الأداء الرئيسية، ومعرفة كيفية تطوير مؤشرات الاداء الرئيسية بناء على الاهداف الاستراتيجية، وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات الأداء على مستوى الادارات والأقسام.يشار إلى أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" يهدف لتحقيق مستويات أعلى من التقدم في الأداء الحكومي، ولذلك أنشئ مرتبطاً بأعلى سلطة في المملكة، والمتمثلة في رئيس مجلس الوزراء، لتعزّز مستوى المسؤولية والشفافية في الأداء الحكومي بوجهٍ عام. ويُعنى مركز أداء بمتابعة الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة، بالإضافة لمبادراتها وبرامجها المرتبطة برؤية 2030، كما حُدد ضمن مهامه دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.// انتهى //15:25ت م0162