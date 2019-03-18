الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسيشارك النادي الأدبي الثقافي بجدة في معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام 2019، المقام من الفترة 6 - 16 / 7 / 1440هـ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بأكثر من عشرين إصدارا جديدا.وأوضح رئيس لجنة المطبوعات بالنادي الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي أن هذه الإصدارات تنوعت بين الرواية والدراسات النقدية والدراسات التاريخية والدواوين والمجموعات الشعرية وأدب الأطفال.ودعا الدكتور السلمي زوار المعرض، لزيارة الجناح، والتعرف على الإصدارات التي يعرضها النادي.// انتهى//15:26ت م0163