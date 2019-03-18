الطائف 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسواصلت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة تنفيذ حملة (غذاؤكم أمانة) والتي شملت 95 محلاً لمخابز افران التميس في مدينة الطائف وضواحيها، وذلك للتوعية بالاشتراطات الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات .وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الحملة ضبطت 77 مخالفة متنوعة بين سوء النظافة العامة، وسوء ادوات التحضير، وعدم الالتزام بالزي الرسمي ، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وتدني مستوى الحفظ والتخزين، بالإضافة إلى عدم التهوية بأماكن التحضير، وعدم توفير أكياس ورقية بدلاً من أكياس النايلون لحفظ الخبز الساخن .وبينت الأمانة أن الحملة شملت توزيع ملصقات توعوية بالاشتراطات الصحية بالأفران والمخابز، وذلك ضمن جهود التعريف بالاشتراطات الصحية لممارسة أنشطة المخابز، والتعليمات الخاصة بالعاملين.الجدير بالذكر أن الأمانة نفذت حملات مكثفة على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية والأفران والمخابز السريعة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بصحة المستهلك، خلال الأيام الماضية، ضمن برنامج (غذاؤكم أمانة) الهادف لتعزيز اشتراطات السلامة الغذائية بمرافق تداول الأغذية والمشروبات.// انتهى //15:27ت م0164