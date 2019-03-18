جدة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسافتتح نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري اليوم, ورشة عمل وطنية تعريفية عن "الاقتصاد الأزرق المستدام"، التي تنظمها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحرالأحمر وخليج عدن، وذلك بمقرالهيئة في جدة.وأفاد الدكتور الأنصاري، أن الورشة تهدف إلى الخروج بتصور وطني موحد واقتراح وضع خطوط استرشاديه خاصة بإستراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق، والتعريف بنتائج المؤتمر العالمي للاقتصاد الأزرق المستدام الذي عُقد في نيروبي ـ كينيا نوفمبر 2018م، مشيراً إلى أن الورشة تأتي لتأكيد الأهمية العالمية للاقتصاد الأزرق كتوجه سياسي واقتصادي وبيئي عالمي جديد، حيث أن الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة التي تبناها العالم أعطت وعوداً لمساهمة الاقتصاد الأزرق لتحقيق التنمية المستدامة ، ولكون الاقتصاد الأزرق يحوي الاستخدام المستدام وصون المحيطات، والبحار، والبحيرات، والأنهار والموارد المائية الأخرى.وناقشت الورشة مفهوم الاقتصاد الأزرق ومبادئه، ونتائج المؤتمر العالمي حول الاقتصاد الأزرق المستدام الذي عقد في نيروبي عام 2018، وموارد الاقتصاد الأزرق في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، والأطر والأهداف الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق.// انتهى //15:28ت م0165