الباحة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واستفقد محافظ الحجرة عبدالرحمن بن منسي آل عصيدان أمس, مركز الجرين، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.وعقد محافظ الجرين خلال الزيارة، اجتماعاً مع رئيس مركز الجرين صالح حسن الزهراني، وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين، ومشايخ القبائل، جرى خلاله مناقشة الموضوعات المتعلقة بالخدمات والمشروعات، التي يحتاجها المركز والقرى التابعة له.وفي ختام الزيارة أوضح آل عصيدان أن هذه الزيارة تأتي بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بتلمس احتياجات المواطنين والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل متطلباتهم التنموية وتحقيقها.// انتهى //15:29ت م0167