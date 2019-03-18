حائل 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسنفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل, بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" أمس, دورتين في برنامج تأهيل المرشدين السياحيين, وطرق التعامل مع السائح, بحضور 35 متدرباً من المهتمين بالجانب السياحي, وذلك بمدينة حائل.وتناولت الدورتان اللتان قدمها فريح الشمري, وعبدالعزيز الهديب, كيفية تأهيل المرشدين السياحيين, تمهيداً للحصول على الترخيص وتدريبهم بما يسهم في تشغيل مواقع الجذب السياحي والمواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني بالمنطقة, وكذلك أساليب الإرشاد السياحي ومهامه ومهاراته، في المواقع السياحية المساعدة في تأهيل الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي, حيث تعدهم لمستقبل واعد وفق معايير دولية.من جهته أكد المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد المصيول أن الدورتين تهدفان إلى تأهيل الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي بالمملكة, مشيراً إلى أن الدورتين تأتيان ضمن إطار مبادرات فرع الهيئة بالمنطقة في تنفيذ الدورات للمجتمعات المحلية التي تشهد نشاطاً وحراكاً سياحياً.وأضاف المصيول أن سياحة حائل تسعى إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل التعريفية قبل التقديم على التراخيص المتعلقة بمزاولة مثل هذه الأنشطة السياحية.// انتهى //15:30ت م0168