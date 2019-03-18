الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسبدأت بلدية محافظة الدلم في تنفيذ مشروع ثلاثة حدائق جديدة بإجمالي 10 آلاف متر مربع ضمن أهدافها في أنسنة المدن وتوفير بيئة ملائمة للسكان ومرتادي الأماكن العامة وزيادة الغطاء النباتي وتحسين المشهد الحضري داخل ثلاثة أحياء (حي زميقه - حي السعيدان - حي الازدهار) .وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد, أن هذه المنتزهات والحدائق التي يجري العمل بها تأتي في سياق منظومة متكاملة من البرامج والمشاريع البيئية والثقافية والترفيهية التي يتم تنفيذها بهدف تعزيز البُعد الإنساني والارتقاء بجودة خدمات القطاع البلدي بمحافظة الدلم بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها ويتماشى مع برنامج جودة الحياة 2020 وكذلك برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والذي يهتم بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وتفعيل هذه الثقافة، والتأكيد على أن هذه الحدائق والمنتزهات العامة هي ملك للجميع وإن الجميع شريك في المحافظة عليها .// انتهى //15:31ت م0169