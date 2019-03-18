المذنب 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واساستقبل محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي بمقر المحافظة اليوم , مدير إدارة الضمان الاجتماعي بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خالد بن سليمان المرشود , يرافقه مدير شؤون المستفيدين بإدارة الضمان الاجتماعي بالمنطقة خالد بن عبدالعزيز الشقيران , ومدير وحدة الضمان الاجتماعي بالمحافظة عبدالله بن عبدالعزيز الزيد.واستمع المحافظ لعدد من الموضوعات المتعلقة بخدمة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بالمحافظة , مطلعًا على عدد من الخدمات التي تقدمها وحدة الضمان الاجتماعي بالمحافظة.وأشاد السعوي بالجهود التي تُبذل من قِبل إدارة الضمان الاجتماعي بالمنطقة ، منوهًا بما تقدمه تلك الخدمات للمحتاجين من الأسر والأفراد من خلال الخدمات المتنوعة للمستفيدين , متمنيًا للجميع المزيد من التوفيق لخدمة المواطنين.// انتهى //15:32ت م0170