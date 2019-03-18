مكة المكرمة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسافتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي اليوم معرض الوقاية من المخدرات الذي أقامته الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة بحضور مدير مدني العاصمة المقدسة العميد عبدالله القرشي ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة المقدم عادل الغامدي وذلك بمقر الإدارة بمكة المكرمة.ويهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي حيال خطورة آفة المخدرات وآثارها وما تسببه من أضرار على الفرد والمجتمع، حيث اشتمل المعرض على وسائل إيضاحية وصورًا معبرة ومواد توعوية وإرشادية إضافة إلى المطويات.// انتهى //15:34ت م0171