المنامة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,413.32 بارتفاع قدره 3.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 812.23 بارتفاع قدره 6.07 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 6 مليون و936 ألفاً و614 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليونين و220 ألفاً و907 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.// انتهى //15:34ت م0172