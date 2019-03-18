الطائف 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسعقدت جامعة الطائف ممثلة بكلية العلوم اليوم، ورشة علمية عن "ميكانيكا الموائع وتطبيقاتها في العلوم الهندسية والصناعات الطبية"، قدمها أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" البروفيسور سيجوردور ثورودسن.وأوضح رئيس قسم الرياضيات والإحصاء بجامعة الطائف الدكتور عبدالله بن ماضي الشريف أن الحلقة العلمية التي انعقدت تحت عنوان : "تأثير وقوع القطرات في مائع وتصوير سرعاتها باستخدام كاميرات عالية الدقة", جاءت ضمن برنامج التبادل العلمي والبحثي بين جامعة الطائف, وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.وأشار الدكتور الشريف إلى أهمية موضوع الحلقة العلمية، كونها تتناول جوانب تتعلق بميكانيكا الموائع وتطبيقاتها في العلوم الهندسية والصناعات الطبية، والتعرف على كاميرا قياس تأثير السقوط وتصوير السرعات العالية داخل الموائع.وأوضح أن الحلقة العلمية خرجت بتوصيات مهمة تتمثل في الدعوة لإجراء بعض البحوث والمشروعات المشتركة بين البروفيسور سيجوردور ثورودسن, والمتخصصين بجامعة الطائف في المجال المشترك، والاتفاق على عمل بعض المسائل المرتبطة بالصناعة الطبية والهندسية وقياسها، بالاستعانة بالقدرات المعملية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.// انتهى //15:34ت م0173