المكلا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتسليم 500 سلة غذائية، تزن 37 طنًا، لمرضى السرطان والفشل الكلوي في مدينة المكلا بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت.وأشاد مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري, بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم العون الإنساني لأبناء الشعب اليمني، مؤكداً أن المساعدات الغذائية لهذه الفئة من المرضى سيكون لها الأثر الكبير في التخفيف عن معاناة الأسر.// انتهى //16:08ت م0200