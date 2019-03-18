أبهـا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأطلق معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس، الدورة التحضيرية لاجتياز اختبار هيئة التخصصات الصحية لمهنة الصيدلة Road to SPLE، والتي تقام مجانًا بالتعاون بين كلية الصيدلة وعمادة التعلم الإلكتروني، بحضور عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالرحمن الصيعري، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني الدكتور فهد الأحمري.وتتمثل الدورة في مجموعة دروس مكثفه توفرها منصة "KKUx" الإلكترونية للمستفيدين بشكل مجاني، تحتوي على أكثر من 500 فيديو تعليمي تقدر بما يقارب 4500 دقيقة، شارك في إنتاجها 28 عضوًا من الخبراء في مجال الصيدلة.وأشاد معالي مدير الجامعة بهذه المبادرة والقائمين عليها, لافتًا الانتباه إلى أن الاختبارات المعيارية التي تركز عليها الدورة تسهم في صقل المعرفة وتجعلها قابلة للتطبيق، مؤكدًا على أن الإعداد والتحضير يُعد من أهم الجوانب التي توفر للطالب تكامل المعرفة وترابط الفهم، لا سيما إذا كان يقف على ذلك الإعداد خبراء ومتخصصون يعملون بروح الفريق الواحد لتحقيق كل ما يصب في مصلحة الطالب ويرتقي به.من جانبه, أوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالرحمن الصيعري أن البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية، ويهدف إلى تعريف المتقدمين بطريقة وآلية اختبار الممارسة المهنية لمزاولة مهنة الصيدلة والمراجع المناسبة للإعداد له, وكذلك مراجعة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعلوم الطبية الأساسية والصيدلانية والممارسة الصيدلية حسب ما جاء في منهجية الاختبار المقرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك تمكين المتقدمين من حضور اختبارات تجريبية, وذلك قبل انعقاد الدورة وبعد نهاية الدورة مع توفير تقرير أداء مفصل يوضح نقاط القوة ومواطن التحسين.يذكر أن عدد المشتركين في برنامج الدورة تجاوز الـ 1500 مشترك، وعلى الراغبين في الاستفادة من خدمات البرنامج زيارة موقع المنصة الإلكترونية kkux.org.// انتهى //16:08ت م0201