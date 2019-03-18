أبهـا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة خميس مشيط بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة غداً, ندوة علمية بعنوان " آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين ", وذلك في جامع حرم الغروي بحي حسام.ويشارك في الندوة الدكتور يحي بن حسين الحربي, وصالح بن علي الشهري, ويدير الندوة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة أحد رفيدة سعيد بن علي آل درع.وتأتي الندوة في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها الشؤون الإسلامية للتوعية بخطر الجماعات والأحزاب, وترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة من خلال برامج الأمن الفكري المتنوعة، التي تقام بالجوامع والمساجد.// انتهى //16:09ت م0202