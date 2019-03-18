عرعر 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسوافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على رعاية المؤتمر الدولي لآخر مستجدات وحدة العقم والإنجاب, والذي سيقام في المنطقة خلال الفترة من 20 - 22 / شعبان المقبل.جاء ذلك لدى استقبال سموه اليوم في مكتبه بالإمارة, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي.من جانبه, ثمّن العازمي رعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لفعاليات المؤتمر الدولي ، التي تؤكد حرص سموه الكريم على دعم الارتقاء بالرعاية الصحية بالمنطقة.// انتهى //16:13ت م0204