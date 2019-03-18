عام / أمير منطقة الحدود الشمالية يوافق على رعاية المؤتمر الدولي لآخر مستجدات وحدة العقم والإنجاب .. الشهر المقبل
الاثنين 1440/7/11 هـ الموافق 2019/03/18 م واس
عرعر 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس
وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على رعاية المؤتمر الدولي لآخر مستجدات وحدة العقم والإنجاب, والذي سيقام في المنطقة خلال الفترة من 20 - 22 / شعبان المقبل.
جاء ذلك لدى استقبال سموه اليوم في مكتبه بالإمارة, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي.
من جانبه, ثمّن العازمي رعاية سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لفعاليات المؤتمر الدولي ، التي تؤكد حرص سموه الكريم على دعم الارتقاء بالرعاية الصحية بالمنطقة.
// انتهى //
16:13ت م
0204