القاهرة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر3 مليار جنيه عند الإغلاق ليسجل 829 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 1ر923 مليون جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على انخفاض بلغت نسبته 82ر0 % ليبلغ مستوى 78ر14910 نقاط، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 35ر0 % ليصل إلى 21ر695 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 41ر0 % مسجلًا 01ر1764 نقطة.وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 104 شركات، فيما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وحافظت 28 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.// انتهى //16:13ت م0205