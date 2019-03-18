ظهران الجنوب 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسدشن محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح اليوم, ملتقى "حزم وعزم2" الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، للعام الثاني على التوالي.وأكد رئيس اللجنة سعيد بن سعد الوادعي اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الملتقى, مشيرًا إلى أن أهم البرامج هي "برنامج اقرأ لطلاب الصفوف الأولية, وبرنامج طاقة لا إعاقة, وبرنامج حرفتي, وبرنامج آفاق الشبابي, وبرنامج السمو للفتيات، ونادي للبراعم, وديوانيات وفعاليات أغلى وطن" التي تستهدف جميع شرائح المجتمع, بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية.ودعا الوادعي الجميع إلى ضرورة المشاركة والاستفادة من فعاليات الملتقى.// انتهى //16:31ت م0209