جدة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة ، الإجراءات الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك وبواباته ، بما فيها القرار الباطل وغير الشرعي لمحكمة الاحتلال الاسرائيلي ، بتمديد إغلاق باب الرحمة ومحيطه ، معتبرة ذلك خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.وأكدت المنظمة على أن مدينة القدس الشرقية المحتلة ، عاصمة دولة فلسطين ، جزء من الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي ، وكل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل ، قوة الاحتلال ، باطلة ولاغية حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وأضافت أن مدينة القدس ومقدساتها تحظى بأهمية ومكانة خاصة بالنسبة للمسلمين جميعاً ، وترتبط ارتباطاً وثيقاً باستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها ، وحملت إسرائيل ، المسؤولية الكاملة عن تداعيات مثل هذه الإجراءات المرفوضة والمدانة ، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي ، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي ، إلى التحرك فوراً من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.// انتهى //16:44ت م0212