الصياهد 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم نتائج منافسات مزاين الهجن الأصايل، تحديداً فئتي (أصايل جمل 25 - مهجنات) عام وخاص، حيث جاءت في المركز الأول لفئة العام منقية عبدالرحمن سلمان بن حمد، فيما أتى في المركز الثاني منقية عبدالهادي ناصر المري، وحلت في المركز الثالث منقية عويد ناصر الهاجري، وجاءت رابعاً منقية محمد ناصر الهاجري، فيما كان المركز الخامس من نصيب منقية هادف علي المري .وتوجت بمنافسات فئة الخاص منقية محمد فهيد بيشان العجمي، وذهب المركز الثاني من نصيب منقية علي حمد المري، وكان المركز الثالث لمنقية عامر سعد الفهيدة، وجاءت رابعاً منقية محمد علي العجمي، وذهب المركز الخامس من نصيب منقية فهد عايض العتيبي .من جهة أخرى تُستكمل غداً جولات مزاين الهجن الأصايل بعروض فئة (أصايل - فردي دق) بفئاتها الثلاث محليات ومهجنات وحراير، بعد أن تجاوزت الإبل المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث .وكانت لجان التحكيم الأولية قد استقبلت اليوم الفرديات المشاركة في منافسات مزاين الهجن الأصايل، تحديداً فئة (أصايل - فردي جل) بفئاتها الثلاث محليات ومهجنات وحراير، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الثلاثاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الأربعاء . // انتهى //17:59ت م0242