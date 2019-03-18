إسلام آباد 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسسجل مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ارتفاعاً بنسبة 1.42% أي ما يعادل 545 نقطة، وأقفل عند مستوى 38851 نقطة.وبلغ حجم التداول 74807000 سهماً نفذت في 303 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 194 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 92 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.واستحوذت أسهم شركات الطاقة وإمدادات الكهرباء والأسمنت والتكنولوجيا والاتصالات والبنوك التجارية على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //18:02ت م0244