الصياهد 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واساستعرض فرسان السعودية ضمن العروض المقدمة داخل القرية السعودية للإبل بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل ضمن عروض الألعاب البدوية العالمية " عالم النوماد " ، بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل و التي انطلقت في التاسع من مارس الجاري .وقدم فرسان السعودية مهاراتهم وعروضهم ، بطريقة الترحيب والتحية بالزوار، وتنويم الخيل، والتقاط المنديل، والتقاط الأهداف النارية بالرمح والسيف، إضافة إلى مهارات التلويح على السرج ،وعرض الفرسان بالسيف والراية .// انتهى //18:13ت م0245