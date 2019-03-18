ثقافي / فرسان السعودية يستعرضون مهاراتهم في " عالم النوماد"
الاثنين 1440/7/11 هـ الموافق 2019/03/18 م واس
الصياهد 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس
استعرض فرسان السعودية ضمن العروض المقدمة داخل القرية السعودية للإبل بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل ضمن عروض الألعاب البدوية العالمية " عالم النوماد " ، بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل و التي انطلقت في التاسع من مارس الجاري .
وقدم فرسان السعودية مهاراتهم وعروضهم ، بطريقة الترحيب والتحية بالزوار، وتنويم الخيل، والتقاط المنديل، والتقاط الأهداف النارية بالرمح والسيف، إضافة إلى مهارات التلويح على السرج ،وعرض الفرسان بالسيف والراية .
// انتهى //
18:13ت م
0245