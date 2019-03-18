الرياض 11 رجب 1440 الموافق 18 مارس 2019 واستختتم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بعمادة شؤون الطالبات الدوري الأول للكليات في كرة السلة وكرة القدم بالنادي الرياضي الذي سيكون بمقرها يوم الثلاثاء القادم 19 من شهر رجب لعام 1440هـ في مباراة كأس بطولة الجامعة حيث تسعى من خلاله إلى تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة وتطوير قدراتهن الحركية ودعم وتطوير مهارات الألعاب الرياضية والمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية، وذلك لتحقيق أهداف وتطلعات المجتمع السعودي والقيادة السعودية لأجل الإسهام في تحقيق التحول الرياضي حسب رؤية المملكة 2030.وكان قد ابتدأ الدوري الأول في 5 جمادى الآخرة 1440هـ بمشاركة من كرة السلة فريق كلية المجتمع، وفريق عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وفريق كلية العلوم، وفريق كلية الصيدلة، وفي كرة القدم شارك فريق كلية الآداب، وفريق كلية العلوم، وفريق كلية التربية وفريق كلية المجتمع، وفريق الكليات الصحية، وفريق كلية اللغات، وفريق كلية الحاسب والمعلومات.وقد تم تأسيس ‏‎هذه الفرق وتدريبها لخوض مباريات الدوري ليأتي هذا الاهتمام متوافقا مع تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وهو زيادة عدد الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل مستمر والعمل على رفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13 % إلى 40 % بالإضافة إلى أن الجامعة قد وفرت الخدمات اللوجستية اللازمة لجميع الفرق وذلك بتجهيز النادي بجميع المستلزمات اللازمة للتدريب، واستقطاب مدربات متمكنات للإشراف على تدريب الفرق وتهيئتها لخوض مباريات الدوري.وكان قد افتتح دوري الجامعة في نادي الأعضاء بمباراة كرة السلة بين فريقي كلية العلوم وفريق عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر والتي انتهت المباراة بفوز فريق عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أما في اليوم الثاني فقد تنافس كلٌ من فريق كلية العلوم وفريق يجمع بين كلية التربية والمجتمع في مباراة كرة قدم أحرز فيها فريق العلوم خمسة أهداف مقابل هدف للفريق الآخر المكون من كلية التربية وكلية المجتمع.وتستمر مباريات الدوري في يومها الثالث حيث تبارى في كرة القدم فريق كلية اللغات وفريق الكليات الصحية انتهت بنتيجة 8-0 لصالح فريق اللغات، وتبارى في اليوم الرابع فريق من كلية الحاسب وفريق من كلية الآداب في مباراة كرة القدم فاز فيها فريق كلية الآداب، كما واصل فريق عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر فوزه في المباراة الثانية التي اقيمت بينه وبين فريق كلية الصيدلة في اليوم الرابع أيضاً.ومن الجدير بالذكر أن الدوري يساهم في الارتقاء بالأداء الرياضي محلياً وعالمياً، ويسعى إلى استقطاب المهتمات بالمجال الرياضي وتوجيههن بما يحقق أهداف الجامعة والمجتمع، بالإضافة إلى الوصول للتميز وإعداد مخرجات نوعية متميزة في مجال التربية الرياضية والتأهيل الرياضي الذي يجمع بين النظرية والتطبيق، كما تطمح الجامعة مستقبًلا إلى مشاركة جميع الكليات وتأهيل الفرق للمشاركات المحلية والدولية، وفي حال جاهزية الفرق سيكون هناك مشاركات على مستوى الجامعات السعودية.//انتهى//18:20ت م0246