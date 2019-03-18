الصياهد 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسنجحت "صحة الرياض" وضمن جهودها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، في تطعيم أكثر من 7 آلاف شخص، وذلك عبر تقديم التطعيم للزوار والمشاركين ومخالطي الإبل في المهرجان.وأوضحت "صحة الرياض" أن فرق التطعيم توجدت في المواقع التابعة لها لتقديم خدمات التطعيم للزوار والمشاركين في المهرجان، ولمست فرق التطعيم تجاوبًا كبيرًا وإقبالاً من المخالطين من الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة ، مشددة على ضرورة أخذ اللقاح لكل من الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، و كبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.وفي الإطار نفسه، واصلت فرق "صحة الرياض" للتوعية استهداف زوار المهرجان بالرسائل التوعوية ، حيث قامت فرق التوعية بتوزيع رسائل حول الأمراض التنفسية، والإنفلونزا وغيرها .وأوضح المشرف الميداني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور عصام بن سعد الغامدي، أن "صحة الرياض" تسعى لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، حيث تشمل مشاركتها عبر مجمع عيادات داخل مقر المهرجان يعمل على مدار 24 ساعة، وتضم عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية، بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع كما تم تعزيز الخدمات الطبية للمهرجان عبر 3 مراكز صحية بالقرب من المهرجان وهي: مركز صحي رماح، ومركز صحي الحفنة، و مركز صحي الرمحية وجميعها تعمل على مدار 24 ساعة ، مؤكداً أن مشاركة الصحة تشمل أيضًا مستشفى رماح العام بالقرب من مقر المهرجان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية ، طيلة فترة المهرجان .// انتهى //18:20ت م0247