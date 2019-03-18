مكة المكرمة في 11 رجب 1440 ه الموافق 18 مارس 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل في مكتبه اليوم بالعابدية، وكيل التعليم التنفيذي بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور محمد رومي، ووكيل الشؤون التعليمية الدكتور بابلو دي هولان بحضور مستشارة كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتورة ليليانا نوردفيدت بيريز (من جامعة تكساس-أرلنغتون الأمريكية).وأكد معالي الدكتور بافيل خلال اللقاء أن الجامعة تولي الابتكار والإبداع وريادة الأعمال اهتماماً خاصًا، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 عبر نشر هذه الثقافة من خلال "كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال، ومعهد الإبداع وريادة الأعمال، و مكتب الملكية الفكرية".من جانبه أوضح الدكتور محمد عزام رومي أهمية ريادة الأعمال والفرص المتوفرة لها في المملكة، لافتاً أن الكلية تمتلك برامج نوعية تساعد في تنمية وتعزيز ثقافة الابداع والابتكار، مبينًا أن الكلية تتشرف بالتعاون المشترك مع جامعة أم القرى نظير تميزها ببيئة خصبة جاذبة لرواد الأعمال.واستعرض الدكتور بابلو دي هولان، عددا من البرامج الأكاديمية والدورات المتخصصة التي تقدمها الكلية في المجال، مؤكدًا أن إعدادها تم وفق منهجية الفكر والعمل الريادي، حيث دمجت بين الجوانب الفكريّة، والتربويّة، والأبحاث التطبيقيّة المبتكرة والرياديّة.// انتهى //18:26ت م0248