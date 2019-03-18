دكا 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسالتقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي دعاة الوزارة في بنغلاديش بمقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة بالعاصمة دكا، يرافقه المدير العام للإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالوزارة الشيخ سراج بن سعيد الزهراني.جاء ذلك على هامش زيارته الحالية للجمهورية البنغلاديشية لرئاسة وفد المملكة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه جمعية أهل الحديث بمشاركة علماء ودعاة وباحثين ورؤساء جمعيات وجامعات إسلامية في بنغلاديش.واستُهل اللقاء بكلمة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي نقل خلالها تحيات معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، كما حث الدعاة على نشر العقيدة الصحيحة ومنهج الوسطية والاعتدال الذي جاء به الإسلام.وأبان أن مهمة الدعوة شرف وتتطلّب مزيداً من الاحتساب وبذل الجهد، وعدم استعجال النتائج، وإخلاص العمل لله، والحرص على الرفق بالناس ودعوتهم بالحسنى، والعمل على تحقيق رسالة الإسلام وتعاليمه السمحة.وحث الداعية على التحلي بالصبر في الدعوة واتباع المنهج السلفي في دعوتهم للناس بالحكمة والموعظة الحسنة وتلمّس احتياجات الناس في أمور دينهم، والتأكيد على وحدة الصف والكلمة والحذر من الجماعات المتطرفة، والتنظيمات الحزبية المخالفة لمنهج السلف.وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية في ختام كلمته للدعاة على أن الوزارة ـ بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ـ تحرص كل الحرص على نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتبيان المنهج القويم الذي يسهم في بناء مجتمعات إسلامية تسودها المحبة والألفة والاجتماع وعدم الفرقة.من ناحية أخرى زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في دكا، وكان في استقباله رئيس القسم القنصلي إبراهيم بن علي الحميضي, ورئيس قسم الشؤون الإسلامية سعد بن عوض القحطاني، ومنسوبي السفارة، واطلع على أقسامها ومرافقها، وأبرز المناشط التي تقدمها لخدمة الإسلام والمسلمين في بنغلاديش.يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للوقوف على أعمال الوزارة وبرامجها ومناشطها في بنغلاديش للرقي بالعمل الدعوي وتحقيق رسالة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال تحقيقاً لمواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //18:27ت م0249