مكة المكرمة 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واستنظم أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن وجامعة الملك سعود ندوة التشجير 20 بعنوان "التشجير الملائم للظروف البيئية لمكة المكرمة بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة", وذلك من منطلق اهتمام أمانة العاصمة المقدسة والجهات المشاركة ذات العلاقة بموضوع التشجير وتنسيق الشوارع وزيادة المساحات الخضراء وإنشاء الحدائق والمنتزهات في رحاب مكة المكرمة ، وتقديم أفضل التجارب المميزة في هذا المجال.وتستقطب الندوة التي تقام لمدة يومين مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الزراعة والتشجير ، وتهدف إلى تحسين البيئة والحد من التلوث وتقديم التصورات حول النباتات والأشجار الملائمة لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر لتهيئة أفضل الظروف لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام, فيما يصاحب البرنامج العلمي معرض مختص ومهرجان الزهور بهذه المناسبة, بهدف توسيع قاعدة التوعية وإشـراك السكان في الندوة وفعالياتها.وتشتمل الجلسات على مناقشة العديد من المحاور العلمية في مجال التشجير حيث ستكون الجلسة الأولى عن واقع التشجير في مكة المكرمة وتتضمن عرض التقنيات الحديثة المستخدمة في انتاج النباتات وعرض لمشروع تشجير عرفات ، والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة لإنشاء الغابات الشجرية.وتأتي الجلسة الثانية بعنوان " التشجير والظروف البيئية" وتتضمن الحديث عن الظروف البيئية المناسبة لعمليات التشجير ، ويتخلل الجلسة استعراضا لتجربة أمانة منطقة الرياض لعملية التشجير في الأجواء الصحراوية داخل مدينة الرياض ، والنباتات البرية في منطقة مكة المكرمة ، وتأثير الأمراض والآفات النباتية على الأشجار .وتنقسم جلسات العمل لليوم الثاني للندوة على محورين المحور الأول بعنوان" التنسيق العمراني والبيئي في تشجير المدن" وتشتمل على مناقشة مواضيع نظام التشجير الاصطناعي المستدام في مكة والمشاعر المقدسة ، والزراعة الحضرية ، وتنسيق المواقع لتحسين الظروف المناخية للبيئة الخارجية من خلال أنظمة الدعم المكاني "Spatial Support Systems" .// انتهى //18:28ت م0250