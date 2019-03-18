الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري للمحامين الخليجيين عضو شرف الجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء", الاجتماع التاسع للجمعية العمومية 1440هـ الذي أقيم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, بحضور وكيل الجامعة الدكتور فهد بن صالح اللحيدان, وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن التريكي, وعدد من القضاة والمحامين.وألقى سموه خلال حفل الافتتاح كلمة نوه فيها بما منّ الله به على هذه البلاد من تطور كبير في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأدى إلى إنشاء العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية, إلى جانب ما تحظى به الجمعية من دعم في نشاطاتها سواء العلمية أو الدورات أو غير ذلك.واقترح الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد, على الجمعية العلمية القضائية السعودية "قضاء" تخصيص ورش عمل متخصصة في الدفاع عن القضاء الشرعي, فإذا وجدت ورش متخصصة في الأخذ بالشبهة التي تحوم حول القضاء في الشريعة الإسلامية ودراستها وبحثها والذب عنها ووضعها في كتيبات يستفاد منها في هذا الجانب, كذلك تكون نموذجاً في المحاورة مع غير المسلمين لإيضاح الحق للمهتمين بالقضاء في العالم.وأعرب عن أمله في أن تتبنى الجمعية هذا الاقتراح والإسهام من خلال الورش والدورات في الذب عن الشريعة الإسلامية والقضاء الشرعي, مقدماً شكره للقائمين على الجمعية والمعهد العالي للقضاء وجامعة الإمام, متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.// انتهى //18:29ت م0251