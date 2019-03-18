بيروت 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم، معالي وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح.وجرى خلال اللقاء، النقاش حول الأوضاع العامة الجارية على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب مخرجات اجتماع اللجنة الفنية السعودية - اللبنانية المشتركة في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض.// انتهى //18:30ت م0252