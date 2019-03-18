بيروت 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وقالت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان اليوم أنّ :"طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، انتهكتا الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة باتجاه الشمال، من ثمّ غادرتا الأجواء من فوق البحر غرب بلدة شكا باتجاه تركيا".وأضاف البيان أنّه "في وقت لاحق انتهكت طائرتان عدوّتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة بيروت، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا ما بين مناطق بيروت، جبيل والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة".// انتهى //18:30ت م0253