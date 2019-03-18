لندن 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم وقوفها مع حكومة وشعب هولندا في حادثة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في مدينة أوتريخت وراح ضحيتها شخص على الأقل وأصيب آخرون.وعبر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت عن قلقه الشديد بعد ورود أنباء عن إطلاق شخص النار داخل عربة قطار وسط المدينة الواقعة جنوب العاصمة امستردام في الوقت الذي كان فيه الأبرياء يمارسون نشاطهم اليومي.وأوضح أن السلطات البريطانية تتواصل مع نظيرتها الهولندية من أجل الحصول على معلومات أكثر حول الحادثة، مؤكداً وقوف بلاده مع شعب هولندا في مواجهة المحنة.// انتهى //18:37ت م0255