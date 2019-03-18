القطيف 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واستوج المساعد للشؤون التعليمية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف علي بن عبدالله الشهري اليوم, الفرق الثلاثة الأولى الفائزة بكأس بطولة الجمباز للعام 1440/1439هـ، لمدارس قطاع القطيف للمرحلة الابتدائية، والتي نظمتها شعبة التربية البدنية في مدرسة جرير الابتدائية على مدى يومين بالشراكة المجتمعية مع نادي الحي بمدرسة الهدى المتوسطة بصفوى.وأقيم حفل بهذه المناسبة في مدرسة جرير الابتدائية, بحضور رئيس قسم النشاط الرياضي بتعليم الشرقية محمد بن مفلح العتيبي, ورئيس شعبة التربية البدنية نادر بن عبدالله السويكت, ومشرفي الشعبة, جرى خلاله تكريم فريق مدرسة الملاحة الذي فاز بكأس البطولة, وفريق مدرسة الخويلدية الذي حصل على المركز الثاني, وفريق مدرسة قرطبة الذي نال المركز الثالث.وهنأ المساعد للشؤون التعليمية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف علي الشهري الفائزين والمتسابقين في هذه البطولة، مؤكداً أن البطولات الرياضية المدرسية تُعد إحدى المبادرات لدعم الرياضة السعودية و أهمية ممارساتها، ومدى التنافس بين طلاب التعليم بالمحافظة بما يحقق الألفة والندية بينهم.وشكر شعبة التربية البدنية, وقائد مدرسة جرير الابتدائية طارق الماجد على حسن الإعداد المسبق والتنظيم والتنسيق، كما قدم شكره لجميع المدارس المشاركة في البطولة، ومشرفي ومعلمي التربية الرياضية بالمدارس، متمنياً استمرار هذه البطولة بما يحقق الهدف منها.من جانبه، أشاد رئيس شعبة التربية البدنية نادر السويكت بالمستوى العام للبطولة وروح التنافس بين طلاب المدارس، لافتًا الانتباه إلى أن بطولة الجمباز هذه تُعد الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أنها قد أثمرت عن نتائج ملموسة أسهمت في تحقيق البطولة لأهدافها التي من بينها اكتشاف المواهب وتطوير لعبة الجمباز .// انتهى //19:22ت م0269