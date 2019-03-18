أبوظبي 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم، رئيسة مجلس النواب لدى مملكة البحرين فوزية عبدالله زينل.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى القضايا التي تهم شعوب المنطقة وتطلعاتها إلى تعزيز التنمية والازدهار في مختلف المجالات.// انتهى //19:28ت م0272