جيزان 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واستنظم أمانة منطقة جازان بالتعاون مع بلدية محافظة الدرب بعد غدٍ ، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان " حوادث التسمم الغذائي "، وذلك بالمركز الحضاري بالدرب.ويتناول البرنامج الذي ينفذه كل من مدير عام صحة البيئة بأمانة جازان الدكتور ناصر مباركي والمسئول عن التسمم الغذائي بصحة جازان الدكتور علي جمعة العديد من المحاور حول ضوابط ومعايير الحكم على حوادث التسمم الغذائي ودليل اعمال اللجنة الرباعية لحوادث التسمم الغذائي، إضافة للقيام بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من المطاعم.// انتهى//19:37ت م0274