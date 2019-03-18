المذنب 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واساستقبل محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي بديوان المحافظة اليوم, مقرر اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري مدير التخطيط العمراني بأمانة القصيم المهندس عبدالحكيم الرشودي, بحضور مدير المكتب الاستشاري المهندس عطيه الشمندي, ورئيس فريق عمل المرصد المهندس حسن حمدي.واطلع المحافظ على خطة سير العمل الميداني للمرصد الحضري وما يواجه الفريق من تحديات لتنفيذ مهمة المسح الميداني بمحافظة المذنب لرصد جميع النواحي التنموية وإمداد الفريق بجميع المعلومات التي يتطلبها المركز, كما تسلم تقارير المرحلة الثالثة للمرصد .وقدم شكره وتقديره لفريق العمل على مايقدمه المرصد من أعمال ميدانية لخدمة التنمية وفق توجيهات القيادة -أيدها الله-, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمواطنات بالمحافظة.// انتهى //19:40ت م0275