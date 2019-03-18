فيفاء 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسعقد محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني بمكتبة اليوم، اجتماعا برؤساء ومديري الجهات الحكومية والأهلية، بحضور رئيس مركز الجوة، لمناقشة الاستعداد في المشاركة في بأسبوع البيئة السعودي الأول والمقام تحت شعار " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".وأكد محافظ فيفاء في مستهل الاجتماع على ما تجده البيئة وما تحظى به من رعاية واهتمام من الحكومة الرشيدة من خلال تكريس الجهود من أجل رعايتها والمحافظة عليها، وتخصيص أسبوعاً للاحتفاء بها إدراكًا ووعيًا منها لتلك الأهمية في حياة المجتمع من كل النواحي سواء كان بيئيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو صحيًا.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد في المشاركة في أسبوع البيئة, وبحث العديد من الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الحضور لرسم خطط تفعيل المشاركة من جميع الجهات الحكومية والأهلية بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان, وبمشاركة الجهات الأخرى, ومن تلك الجهود تدشين عدة حملات للنظافة والتشجير والعديد من المبادرات البيئية بالمحافظة يوم الأثنين المقبل.// انتهى //19:42ت م0276