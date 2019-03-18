الأسياح 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسزار محافظ محافظة الأسياح محمد بن علي العريفي اليوم ، مهرجان الصقور بالقصيم المقام بميدان سمو صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بالأسياح، بحضور مدير بلدية محافظة الأسياح وأمين لجنة السياحة بالمحافظه وكان في الاستقبال رئيس لجنة التحكيم أحمد سالم العرماني وزملاؤه.واطلع على الترتيبات المقامه والاستعدادات، كما التقى ببعض المشاركين، ووجه بتأمين جميع احتياجات الصقارين المشاركين والحرص عليهم وتسهيل أمورهم.//انتهى //19:42ت م0277