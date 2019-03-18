إسلام آباد 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن العلاقات بين باكستان والصين تضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.وأضاف قريشي الذي بدأ اليوم زيارة رسمية إلى الصين تستمر ثلاثة أيام أن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني يضمن الأمن والسلام في المنطقة إلى جانب التنمية الاقتصادية والربط الإقليمي.وأوضح في كلمة ألقاها بمعهد الصين للدراسات الدولية الاستراتيجية في بكين أن المنطقة لا تتحمل المزيد من التوتر، ويجب على جميع الدول السعي من أجل السلام.وجدد رغبة بلاده في حل جميع الخلافات مع الهند سلمياً عبر الحوار البناء لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.// انتهى //20:00ت م0282