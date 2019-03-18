طرابلس 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، اليوم نائب وزير الخارجية والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي لشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها المشري والوفد المرافق له إلى موسكو.وبحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع في ليبيا.ووفق بيان المجلس الأعلى للدولة ، أكد المشري ضرورة إنهاء التعامل مع المؤسسات الموازية في البلاد، مشيرًا إلى الضرر البالغ الذي تسببت به عملية طباعة العملة الليبية في روسيا على الاقتصاد الليبي، وشدد على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح.من جهته، أكد بوغدانوف التزام بلاده بقرارات مجلس الأمن ودعمها لخطة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأنها لا تدعم طرفًا دون الآخر في البلاد، مؤكدًا أن روسيا ترى أنه لا مجال لحل عسكري في ليبيا وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.// انتهى //20:02ت م0283