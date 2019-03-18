عمّان 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسالتقى وزير الخارحية الأردني أيمن الصفدي اليوم، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي يزور الأردن حاليًا.وشدد الجانبان على تكاملية الجهود الأردنية الفلسطينية المستهدفة حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بتنسيق مستمر بين قيادتي البلدين ومؤسساتهما.واستعرضا التطورات المرتبطة بباب الرحمة، والجهود التي تبذلها الأردن للحفاظ على مبنى باب الرحمة وحمايته، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.// انتهى //21:00ت م0295