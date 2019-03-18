عـدن 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسأكد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ أن بلاده تشعر بقلق كبير من عدم تنفيذ اتفاقيات السويد رغم مضي ثلاثة أشهر على توقيعها، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من كوارث الحرب، مبديًا أسفه لذلك.وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) "إن تنفيذ اتفاقية الحديدة، سيهدئ الوضع في محافظة الحديدة, وسيفتح الطريق الإنساني، وستصل مزيد من المساعدات إلى اليمن بشكل سلس، وأن تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى سيجمع آلاف الأسر، فيما ستعود مظاهر الحياة الطبيعة إلى محافظة تعز في حال نفذت الاتفاقية بدلًا من معاناة الحرب".وجدد السفير الصيني وقوف بلاده إلى جوار اليمن في كل الظروف، ودعم كل جهود السلام في اليمن، مؤكدًا استعداد الصين للقيام بالمساهمات للعملية السلمية اليمنية.// انتهى //21:02ت م0298